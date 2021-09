Representantes da Secretaria de Educação de Guapimirim e da Diocese de Petrópolis apresentam o Projeto Virtudes aos educadores - Ascom Prefeitura de Guapimirim

Publicado 18/09/2021 13:13

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, firmou parceria com a Pastoral da Educação – vinculada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – para implementar, em 2022, o Projeto Virtudes na rede municipal de ensino. O projeto foi apresentado a diretores e coordenadores do citado município na última terça-feira (14/9) e tem por objetivo desenvolver o lado socioemocional do aluno, aprendendo a lidar com medos e outros sentimentos, para que se torne “um cidadão virtuoso”.

O supracitado projeto trabalhará “Temperança na Educação Fundamental”. Para os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o foco será a “fortaleza. Já para os anos finais do Ensino Fundamental, “Generosidade/Justiça”.

O Projeto Virtudes é da Diocese de Petrópolis, foi idealizado pelo professor João Malheiros, doutor em educação, é coordenado pelo padre Pedro Paulo de Carvalho Rosa, Maria Nilva Corsini e Cristiane Noel Souza da Cruz.

O referido projeto já foi desenvolvido em escolas da rede pública e privada, principalmente as sob a direção da igreja.

O projeto foi apresentado pela Igreja Católica, em 2017, no documento “Educar ao Humanismo Solidário”, durante a celebração dos 50 anos da encíclica “Populorum Progressio”, na qual o então papa Paulo VI apresentou o desenvolvimento como “o novo nome da paz”. O documento propunha a criação de um “grande fundo mundial”, sustentado por uma parte das despesas militares, para ajudar os “mais deserdados”.

O documento apresentado durante o jubileu de ouro trazia orientações acerca do “Gravissimum Educationis”, que é a Declaração do Concílio Vaticano II sobre Educação Cristã, tendo sido promulgada em 1965 pelo papa Paulo VI. A instituição alerta para o que chama de “emergência educativa” e aponta desafios para a educação na contemporaneidade.