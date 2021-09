Modelo de identidade no estado do RJ - Detran.RJ - Divulgação

Publicado 17/09/2021 13:56

Guapimirim – Estudantes de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2021, terão prioridade por parte do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) para emissão da primeira ou segunda via da carteira de identidade. O mesmo vale para quem for participar de vestibulares ou de exames no Colégio Pedro II e no Colégio Militar.

O órgão fará um mutirão especial e exclusivo, no próximo dia 25 de setembro (sábado), em mais de 100 unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. A ação visa agilizar o documento para estudantes dos demais municípios fluminenses. Por conta disso, não haverá atendimento para outros tipos de serviços.

Para ter o documento entregue em tempo hábil, o estudante deverá comprovar a inscrição nos exames acima citados, além de apresentar a original ou cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento.

A emissão da primeira via é gratuita. Já a segunda via custará R$ 41,79. Neste segundo caso, o estudante deverá pagar o Documento Único de Arrecadação (Duda), no site do Detran.RJ, sob o código 500-2, com boleto emitido pelo Bradesco.

No caso de emissão de segunda via, é possível obter isenção, contanto que seja comprovado que o estudante recebe até um salário-mínimo, esteja desempregado ou seja reconhecidamente pobre. Para isso, é necessário apresentar declaração de hipossuficiência financeira – o famoso atestado de pobreza – declaração emitida pela Fundação Leão XIII ou emitida por autoridade judicial.

No caso de menores de 18 anos, estes, ao completarem a maioridade, deverão substituir a carteira de identidade. Se o documento for solicitado com pelo menos 30 dias antes do aniversário, a emissão da segunda via será grátis.

É preciso fazer o agendamento pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 ou (21) 3460-4042, das 6h às 21h.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, em dois domingos seguidos. As inscrições terminam no próximo dia 26 de setembro.