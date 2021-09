As atividades de reflorestamento contarão com a participação de alunos da Escola Municipal Professora Enedir Seixas. - Reprodução internet

As atividades de reflorestamento contarão com a participação de alunos da Escola Municipal Professora Enedir Seixas.Reprodução internet

Publicado 20/09/2021 19:14

Guapimirim – O Dia da Árvore é amanhã (21/9). Para celebrar a data, a Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fará o plantio de 150 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O evento acontecerá às 9h, no Loteamento Vivendas de Guapi, na Rua São José, no bairro Cotia.

Na ocasião, haverá a soltura de balões biodegradáveis com sementes de palmeira juçara (içara) e da pitangueira, duas espécies nativas da região que estão ameaçadas de extinção, de acordo com o subsecretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Freire, ao O Dia.

A palmeira juçara produz o palmito-juçara. O grande problema é que para retirar o fruto é preciso derrubar a árvore. Não existe um método sustentável para extração, o que acaba colocando a espécie em risco de ser extinta.

As atividades de reflorestamento contarão com a participação de alunos da Escola Municipal Professora Enedir Seixas.

As ações de plantio reforçam o papel da cidade na preservação da natureza. Mais de 70% do território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental (APAs). Pouco mais de 20% são administráveis, ou seja, podem sofrer intervenções urbanas.