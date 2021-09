Fotomontagem: do lado esquerdo, a fachada da 67ª DP; do lado direito, o tronco de árvore e a picareta usadas pelo criminoso - Divulgação

Publicado 22/09/2021 19:09

Guapimirim – Um homem de 40 anos, identificado como Asley Ferreira de Moura, foi preso em flagrante hoje (22/9) por tentativa de homicídio contra o pai Severino Aureliano de Moura, de 69 anos, e o irmão de criação Amauri da Silva Pereira, de 50 anos, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O criminoso tentou assassinar os parentes com uma picareta. Ele foi detido por policiais da 67ª DP (Guapimirim) durante a Operação Captura II.

Asley de Moura surtou na noite de ontem (21) e, na manhã desta quarta-feira (22), deu uma cabeçada no rosto do pai e do irmão de criação. Ele tentou matar ambos com um tronco de árvore de 1,70 metro, aproximadamente, mas foi contido por familiares.

Asley de Moura, novamente, tentou assassinar Severino de Moura e Amauri Pereira. Desta vez, com uma picareta e precisou ser controlado por familiares.

Um dos parentes foi à 67ª DP (Guapimirim) pedir socorro, e os agentes se dirigiram de imediato à residência. Eles também tiveram dificuldades para conter o criminoso.

Asley de Moura é usuário de entorpecentes e estava em síndrome de abstinência, costuma ficar agressivo, possui histórico de surtos e também fala sozinho.

A prisão dele foi baseada nos artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que tratam sobre tentativa de assassinato.

O criminoso possui indiciamentos por crimes de violência doméstica contra familiares nos anos de 2015, 2019 e 2020, conforme parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal.

O nome da operação é Captura II, porque é a segunda vez que Asley de Moura foi preso nesta semana por tentativa de homicídio.