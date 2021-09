Pórtico do Vale das Pedrinhas, na altura da BR-493 - Secom - Prefeitura de Guapimirim

Publicado 21/09/2021 14:13

Guapimirim – Após uma década de abandono, o pórtico do Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está sendo reformado. A revitalização da área inclui a via que passa por esse portal.

Quem passava pela BR-493 – via que liga Magé a Itaboraí –, na altura do Vale das Pedrinhas, se deparava com algumas letras faltando no portal e com um bairro esquecido por bastante tempo por ex-prefeitos que outrora administram o município.

Além desse, em Guapimirim há mais dois portais na entrada da cidade, um em Parada Modelo, outro em na Avenida Dedo de Deus, a principal via do município.

Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.