Continue usando máscara, mesmo após a vacinação - Pixabay - Creative Commons

Publicado 22/09/2021 11:24

Guapimirim – Ao menos 42.547 pessoas já tomaram a primeira dose de vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A meta inicial da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro era imunizar 45.667 pessoas nessa cidade. Com base nesses números, é possível afirmar que 93,17% da população-alvo já se vacinaram até essa terça-feira (21/9).

Ao todo, já foram aplicadas 64.963 doses de imunizantes, sendo que desse total 22.416 são de segunda dose, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim.

Se o cálculo for feito pelo total de 61.388 habitantes, em vez da população-alvo, pode-se dizer que 69,31% dos guapimirienses estão imunizados.

Também cabe destacar que 4.676 adolescentes já foram contemplados com a primeira dose de vacina. A prefeitura não tem feito chamadas nas redes sociais, mas a campanha continua ocorrendo nos postos de saúde, com exceção do Drive-Thru da Cotia, que era itinerante. Quase todos os jovens de 12 a 17 anos já se vacinaram.

Para o público em geral, são disponibilizadas doses da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Os adolescentes só podem se vacinar com a da Pfizer, a única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária. A vacina da Janssen é de dose única única. As demais são duas doses.

O referido município já contabilizou 6.120 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia e 189 mortes. Atualmente, tem cinco pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI). No dia 15 deste mês, havia sete no CTI e mais dois no Centro de Tratamento do Covid-19, totalizando nove.