Auditório da PMG - Ascom/Pmg

Publicado 22/09/2021 18:39

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou hoje (22/9) o programa Saúde para Todos. O objetivo é mapear e identificar pacientes com comorbidades e deficiências e com demandas ainda não atendidas. A cerimônia de lançamento aconteceu no auditório da prefeitura.

De acordo com a secretaria, a campanha faz parte da Atenção Primária em Saúde e funciona por meio de busca ativa. Em vez de os pacientes irem aos postos de saúde, são os agentes comunitários de saúde, munidos de um formulário, que irão às residências para identificar os pacientes que fazem parte do programa. Eles levarão essas demandas a uma equipe técnica formada por médicos para avaliar a necessidade de encaminhamento e consulta para as especialidades em questão.

Ainda, segundo a Prefeitura de Guapimirim, ao programa Saúde para Todos integra um conjunto de melhorias na rede municipal de saúde, como a criação do Centro de Tratamento do Covid-19, a aquisição de três equipamentos de diálise, a implantação do sistema de regulação de exames e outras mudanças e ampliações.