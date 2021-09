Aplicação da terceira dose - Divulgação/Arquivo

Publicado 23/09/2021 06:40

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, aplicará uma vacina de reforço contra o coronavírus (Sars-CoV2) em idosos a partir dos 85 anos, a partir de hoje (23/9), das 8h às 11h. A nova campanha é destinada àqueles que tomaram a segunda dose há mais de seis meses ou se imunizaram em dose única nesse mesmo intervalo de tempo.

A aplicação de uma dose de reforço é por conta da diminuição da imunidade após um período de imunização e também devido às variantes que têm surgido desde o início da pandemia, o que dificulta o combate ao Covid-19.

Como funcionará a vacinação?

De imediato, é importante frisar que quem se vacinou inicialmente com determinando imunizante não receberá o mesmo na dose de reforço ou terceira dose, e sim algum de fabricante diferente.

Quem tomou duas doses de Coronavac, por exemplo, poderá receber uma dose extra da Pfizer, AstraZeneca ou da Janssen.

Já quem se vacinou com as duas doses da AstraZeneca poderá ser contemplado com uma dose da Pfizer ou da Coronavac. Nesse caso, não há a opção da Janssen, por utilizar tecnologia similar à da AstraZeneca, um adenovírus.

Quem se vacinou em dose única com a Janssen poderá ser imunizado com Pfizer ou Coronavac. A AstraZeneca não está incluída devido ao motivo exposto acima.

E os pacientes que receberam as duas doses da Pfizer poderão ter uma dose adicional da Coronavac, AstraZeneca ou Janssen.

Gestantes, lactantes e puérperas que receberam uma dose de AstraZeneca e outra da Pfizer poderão ter o reforço da Coronavac. Note-se que a da Janssen não foi novamente incluída.

Estudos preliminares, em andamento, mostram que a diversificação de imunizantes pode ajudar a criar mais resistência ao vírus e às diferentes cepas.

Históricos de reações adversas graves a algum dos imunizantes será considerada para que não seja novamente aplicado.

Locais de vacinação

A nova campanha acontecerá nos seis postos destinados à vacinação:

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Drive-thru no bairro Cotia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Para se imunizar, é fundamental levar o Cartão do SUS, um documento com foto, um comprovante de residência e a caderneta de vacinação. Este último documento é fundamental para agilizar na verificação sobre qual imunizante o paciente tomou inicialmente e evitar a repetição.

Números da pandemia

Até essa quarta-feira (22), um total de 65.376 doses de vacina já tinha sido aplicada na população guapimiriense, sendo 42.605 em primeira dose e mais 22.771 em segunda dose.

Do total de vacinados em primeira dose estão 4.700 adolescentes, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

O quantitativo de óbitos subiu para 191. Até a última terça-feira (21), havia 189. Essa cidade também registrou 6.141 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, 21 a mais em relação a anteontem (21).