Fachada da Escola Municipal Nelson Costa Melo, no bairro Vale das Pedrinhas - Divulgação

Fachada da Escola Municipal Nelson Costa Melo, no bairro Vale das PedrinhasDivulgação

Publicado 26/09/2021 18:46

Guapimirim – As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, retornam amanhã (27/9), de acordo com a Secretaria Municipal de Educação nas redes sociais.

“A rede de ensino de Guapimirim comunica aos pais e responsáveis que, em garantia aos direitos dos alunos, estaremos retornando às aulas na próxima segunda-feira de modo presencial. Os casos de comorbidades serão analisados caso a caso na própria unidade escolar”, publicou o órgão.

As aulas presenciais de modo integral haviam retornado no último dia 11 de agosto em todas as unidades de ensino da rede municipal, mas, devido ao surgimento de alguns casos e suspeitas de coronavírus (Covid-19) em algumas escolas, no final de agosto, foi preciso voltar ao sistema híbrido (presencial e à distância).

Nessa modalidade mista, as turmas são divididas. Durante uma semana, uma parte estuda de casa, enquanto que a outra, diretamente no colégio. Na semana seguinte, o sistema se inverte.

O sistema semipresencial teve início em junho deste ano em algumas unidades de ensino, após mais de um ano de aulas à distância, por conta da pandemia que teve chegou ao Brasil ao final de fevereiro de 2020.