Só poderá receber essa terceira dose quem se vacinou contra Covid-19 há pelo menos seis meses desde a última vez.Divulgação/Internet

Publicado 28/09/2021 05:37

Guapimirim – Continua a vacinação de reforço contra o coronavírus (Sars-CoV2) para idosos acima dos 80 anos, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28/9), das 8h às 11h.

Locais:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Drive-thru no bairro Cotia.

Só poderá receber essa terceira dose quem se vacinou contra Covid-19 há pelo menos seis meses desde a última vez.

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Até essa segunda-feira (27), um total de 66.511 vacinas já tinha sido aplicada nessa cidade, sendo 42.865 em primeira dose e 23.646 em segunda dose.

Desde o início da pandemia, em 2020, até o momento, foram registrados 6.170 casos confirmados da doença e 192 mortes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.