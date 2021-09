Imagem ilustrativa de uma viatura policial - Divulgação

Publicado 30/09/2021 08:08

Guapimirim – Um homem de 21 anos foi preso em flagrante no Centro de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (28/9), por tentativa de homicídio. Leandro Henrique Batista da Costa, conhecido como Tico LH, é acusado de atirar contra um adolescente de 17 anos e foi capturado pela Supervisão de Graduado do 34º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio do Setor RP Delta do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) dessa cidade.

Os policiais foram acionados sobre a tentativa de assassinato por volta das 18h e se dirigiram ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, onde a vítima está internada. O adolescente, que não corre risco de morte, contou sobre a autoria do crime e também que o acusado, supostamente, integra uma facção criminosa no bairro Sete Bocas.

O adolescente – cujo nome não pode ser divulgado devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990 – também relatou aos agentes que já pertenceu ao narcotráfico numa localidade conhecida como Capim, no bairro Jardim Guapimirim, e que Leandro Henrique já teria executado alguns de seus amigos no passado. No entanto, a reportagem apurou que vítima e acusado fariam parte de facções rivais.

O atirador possui passagem pela polícia por crime de tráfico de drogas e está sendo acusado por mais três homicídios.

Após relatar a 67ª DP (Guapimirim) – situada a pouco metros do hospital – sobre os tiros disparados contra o adolescente, os agentes fizeram diligencias na residência do acusado, com autorização da mãe do acusado. A arma do crime ainda não foi encontrada. Ao ser indagado sobre a acusação e capturado, Leandro Henrique não quis responder.

Participaram da prisão de Tico LH o 1º sargento Maia, o 2º sargento Marcos, 3º sargento Marcelos e cabo Jobim.