O reforço na vacinação é para aumentar a imunidade contra o vírusSecom - Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

Publicado 04/10/2021 22:09

Guapimirim – Idosos com 70 anos ou mais que tomaram a última dose da vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2) há seis meses, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão tomar a terceira dose a partir dessa terça-feira (5/10). O horário é o de sempre, das 8h às 11h.

Postos de vacinação

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Drive-thru no bairro Cotia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

Também haverá aplicação de dose adicional para os profissionais de saúde que se vacinaram há mais de seis meses.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de motorista, de trabalho ou de entidade de classe), comprovante de residência, caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.

Uma nova repescagem está sendo realizada para pessoas a partir dos 12 anos que ainda não se imunizaram contra o Covid-19. A vacinação tem se mostrado eficaz e é, atualmente, o único meio de enfrentar a pandemia, tendo em vista que ainda não há um medicamento que cure contra a enfermidade.

Estar em dia com a vacinação é fundamental, pois há determinados municípios que estão exigindo comprovante para adentrar em locais públicos. A prática é conhecida como “Passaporte da Vacina”. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo são alguns dos exemplos. Quem não estiver com foto, fotocópia ou a caderneta de vacinação em mãos poderá baixar o aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde. Lá, deverá constar a data, local e o nome do imunizante aplicado. A ferramenta está interligada a outras plataformas do governo federal, o que permite usar os mesmos dados de acesso como usuário e senha.