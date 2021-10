Números atualizados da pandemia - Arquivo/Divulgação

Publicado 04/10/2021 07:22

Guapimirim – Pessoas com 12 anos ou mais, com ou sem comorbidades, que ainda não se vacinaram em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contra o coronavírus (Covid-19) poderão fazê-lo nesta segunda-feira (4/10), das 8h às 11h. A Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma repescagem.

Locais:

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Drive-thru no bairro Cotia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

Também haverá aplicação de segunda dose para e a de terceira dose para profissionais de saúde. Para este último caso, é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos seis.

É necessário apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Até a última sexta-feira (1/10), já tinham sido aplicadas 68.193 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 43.189 em primeira dose e mais 25.004 em segunda dose.

Ao menos 4.992 adolescentes receberam a primeira dose desde o passado dia 25 de agosto, quando a campanha incluiu esses jovens.

O município já registrou um total de 192 óbitos desde o início da pandemia e 6.201 casos confirmados da doença.