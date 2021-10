O imunizante da Pfizer é o único liberado para adolescentes no Brasil - Ministério da Saúde - Divulgação

Publicado 05/10/2021 11:56

Guapimirim – Ao menos 5.020 adolescentes entre 12 e 17 anos já se vacinaram contra o coronavírus (Sars-CoV2) até essa segunda-feira (4/10), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização para essa população-alvo começou no último dia 25 de agosto, com a liberação por parte do governo estadual. Os adolescentes estão recebendo a vacina da Pfizer, a única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.

Antes de continuar, é importante destacar que Guapimirim tem uma população estimada de apenas 61.388 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desde que a campanha de imunização começou, ao final de janeiro deste ano, já foram aplicadas 68.550 doses para os mais diversos públicos, incluindo idosos, profissionais de saúde, pessoas com e sem comorbidades, entre outras. Desse total, 43.250 foram em primeira dose e 25.300 em segunda dose.

Para os demais públicos são ofertadas doses dos quatro imunizantes em vigor no país: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

A campanha contra o Covid-19 entrou numa nova fase no último dia 23 de setembro, com a aplicação de dose de reforço para idosos e profissionais de saúde que se vacinaram há mais de seis meses. Isso se deve ao fato de a imunidade diminuir após alguns meses da última dose.

Em Guapimirim, por exemplo, quem se vacinou com as duas doses de Coronavac não receberá a terceira dose do mesmo imunizante, e sim de algum dos demais disponíveis. E quem vacinou com as duas doses de AstraZeneca não receberá a dose adicional desse fabricante nem da Janssen, por possuir a mesma tecnologia. A combinação de diferentes vacinas podem aumentar a produção de anticorpos contra o vírus.

A reportagem apurou que na capital carioca a questão é diferente. A terceira dose para todos os públicos-alvo será com a Pfizer, independentemente do imunizante aplicado anteriormente.

A vacinação tem sido o método mais eficaz na redução de mortes por Covid-19. Desse modo, será possível retomar ao ambiente de normalidade, com a realização e participação de atividades presenciais de grande público, por exemplo. Mesmo após a imunização, é fundamental continuar usando máscara na rua e em locais públicos, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70 em gel ou líquido e evitar aglomeração.

Desde o início da pandemia em 2020 até essa segunda-feira (4), Guapimirim já registrou 6.209 casos confirmados e 192 óbitos.