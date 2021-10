O atual estado da Praça Niterói antes das obras - Izaias França

Publicado 07/10/2021 18:30

Guapimirim – A segunda edição do programa “Meu Bairro Agora é Diferente”, que consiste numa série de intervenções urbanas, com obras e outras melhorias em bairros de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está prevista para começar na próxima quarta-feira (13/10), logo após o feriado da padroeira do Brasil. A região a ser contemplada é a da Praça Niterói e algumas ruas do entorno. As ações são desenvolvidas pelas secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e a do Ambiente e Sustentabilidade.

As intervenções urbanas terão início na Rua Mário Alves, nas proximidades da ponte do Rio Soberbo, Rua Marta Alcântara Fares, trechos da Estrada da Caneca Fina, Rua Washington Luís, Rua Conceição, além de outras vias próximas.

Essa nova edição inclui a recuperação do asfalto, a revitalização do paralelepípedo de algumas vias, como as ruas Delegado Nilo Alves Cordeiro e Ozio Lugon. As ruas que não tiverem calçadas terão a construção das mesmas.

Na esquina das ruas Washington Luís e Marta Alcântara Fares haverá um pequeno jardim. Nessa segunda rua está prevista a construção de uma ciclovia.

O Dia apurou que também serão construídas fossas sépticas ecológicas – para a destinação sustentável do esgoto sanitário – e que algumas famílias serão contempladas com o programa Emboço Social, cujas residências ainda estão no tijolo.

Tanto a instalação dos biodigestores quanto o Programa Emboço Social têm como critérios beneficiar pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social e cadastradas em programas populares de distribuição de renda.

A fossa séptica ecológica utiliza pneus velhos é instalada por residência com até cinco pessoas. A decomposição dos dejetos é feita por bactérias anaeróbicas. Esse sistema não utiliza energia elétrica nem produtos químicos e também reduz os gastos com caminhões sugadores de fossas negras. Outra vantagem é que não deixa mau cheiro nem proliferação de moscas.

A primeira edição do programa “Meu Bairro Agora é Diferente” foi realizada no bairro Sapê e entregue à população em agosto deste ano.