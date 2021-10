Operação foi comandada pela 67ª DP e contou com o apoio do 34º BPM - Divulgação

Operação foi comandada pela 67ª DP e contou com o apoio do 34º BPMDivulgação

Publicado 07/10/2021 10:53

Guapimirim – A “Operação Pequeno Inferno” – da 67ª DP (Guapimirim) com o apoio do 34º Batalhão de Polícia Militar – prendeu 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (7/10). As acusações são por crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, tortura, tráfico de entorpecentes, associação ao narcotráfico, entre outros.

De 17 mandados de prisão temporária, foram cumpridos 16, sendo que 11 dos acusados já estavam presos por outros delitos. A operação policial de hoje colocou na cadeia outros cinco. Mandados de prisão têm prazo legal de cinco dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Os agentes também cumpriram 20 mandados de busca e apreensão. Ainda não há informações sobre os materiais encontrados.

As investigações começaram em maio deste ano e foram concluídas em setembro. Ao menos 21 suspeitos foram identificados por envolvimento com o narcotráfico, incluindo alguns adolescentes.

O nome da operação se deve ao fato de os traficantes estarem localizados numa localidade conhecida como “Inferninho”, no bairro Jardim Guapimirim. A “Operação Pequeno Inferno” já pode ser considerada uma das maiores ações policiais recentes de repressão a facções criminosas em território guapimiriense.

Reportagem em atualização.