A dona do dinheiro faz "selfie" ao lado da filha e da gariCarla Maria Geraldina

Publicado 09/10/2021 17:16 | Atualizado 09/10/2021 17:23

Guapimirim – Uma gari de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, encontrou na rua R$ 162 e conseguiu devolver o dinheiro para a dona. A profissional de limpeza urbana se chama Anna Lúcia Eduardo, tem 32 anos e trabalha na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos dessa cidade. A proprietária, que é vendedora, se chama Carla Maria Geraldina, tem 35 anos e, atualmente, está desempregada.

“A minha mãe sempre me ensinou que a gente não deve ficar com o que não nos pertence. Tenho três filhos, e como mãe eu me coloquei no lugar da outra pessoa, que poderá estar precisando do dinheiro. A conta estava no nome do marido dela (da Carla). Eu vi que o dinheiro era realmente para pagar uma conta. Ela me viu varrendo e veio falar comigo que tinha perdido o dinheiro. Pelas informações que ela passou, eu vi que realmente era dela. Foi uma felicidade para ela e para mim. Estou orgulhosa de mim mesma, de poder passar uma mensagem aos meus filhos”, disse Anna Lúcia ao O Dia.

À reportagem, Carla Maria contou que tinha perdido os R$ 162, na última quarta-feira (6/10), em frente à Escola Municipal Neli Albuquerque Vivas, no bairro de Parada Modelo, quando buscava a filha. A grana era para pagar uma conta de luz – com risco de corte no fornecimento – da casa onde estava morando de aluguel. Ao tirar o celular do bolso, ela não percebeu o dinheiro cair. Somente depois de sair do colégio e seguir para uma casa lotérica é que ela deu falta da grana.

Sem conseguir achar o dinheiro, ela entrou em desespero e chegou a fazer uma publicação numa rede social, pedindo para quem encontrasse o devolvesse. Ela não teve sucesso. No dia seguinte (7), ela viu a trabalhadora da limpeza varrendo a calçada e comentou da perda do dinheiro. Foi então que Anna Lúcia abriu um bolso da mochila e contou tê-lo encontrado durante a varrição.

“Estou muito contente não só por ter recebido o meu dinheiro de volta, mas por saber que ainda existe gente honesta nesse mundo como a Anna Lúcia, pessoas dignas ainda e que podem fazer do nosso mundo um mundo melhor. Agradeço a Anna Lúcia por esse gesto de empatia e de amor ao próximo”, expressou Carla Maria.

Durante entrevista com Carla Maria, a reportagem destacou o fato de a conta de energia elétrica constar o endereço, o que poderia ajudar na devolução do dinheiro. Ela explicou que não seria encontrada, por não estar mais residindo no imóvel, mas que aquela era uma conta pendente.