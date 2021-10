A melhor forma de superar a pandemia é com vacinação em massa - Pixabay - Creative Commons

A melhor forma de superar a pandemia é com vacinação em massaPixabay - Creative Commons

Publicado 08/10/2021 06:02

Guapimirim – A aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, continua para idosos a partir dos 70 anos e profissionais de saúde, nesta sexta-feira (8/10). O horário é o de sempre: das 8h às 11h.

A imunização ocorrerá em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Tanto no caso das pessoas da terceira idade quanto no dos profissionais da área da saúde, o principal critério é ter se imunizado há mais de seis meses pela última vez.

Ademais, haverá aplicação de segunda dose e uma nova repescagem para pessoas com 12 anos ou mais que ainda não se vacinaram. Na prática, significa que qualquer indivíduo que não se vacinou poderá fazê-lo.

Para todos os casos, é necessário levar um documento com foto, um comprovante de residência, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Números atualizados da pandemia

Até essa quinta-feira (7), já tinham sido aplicadas 69.491 doses de vacinas contra o Covid-19, sendo 43.390 em primeira dose e mais 26.101 em segunda dose, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Ao menos 5.065 adolescentes entre 12 e 17 anos já receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus.

O referido município já contabilizou 193 óbitos e 6.231 casos confirmados da doença.