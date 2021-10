Adolescentes de ambos os gêneros em treinamento para jogadores de futebol - Cremildo Alvaro

Adolescentes de ambos os gêneros em treinamento para jogadores de futebol Cremildo Alvaro

Publicado 11/10/2021 18:52

Guapimirim – Adolescentes que queiram ingressar no mundo do futebol poderão contar com o Centro de Treinamento Nato (CTN), um projeto social em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O treinador e preparador físico é o ex-atleta Cremildo Alvaro, que completa 55 anos na próxima sexta-feira (15/10).

“Hospedamos esse projeto dentro da Igreja Batista do KM 4, em Guapimirim, e começamos a trabalhar com o primeiro grupo de adolescentes. Chegamos ao número de 150 adolescentes que tomavam café da manhã e faziam seus treinos. O método de treinamento é pautado na inserção e na transformação social. Nós não ensinávamos só futebol. Fazíamos palestras e vivência sobre os deveres da civilidade. Essa primeira turma começou a interessar o mercado, daí mandamos jogadores para Goiás, Fortaleza, Bahia e Campeonato Carioca”, contou o professor de futebol Cremildo Alvaro ao O Dia.

O CTN atende gratuitamente pessoas de 12 a 25 anos dos gêneros masculino e feminino. Entre os atletas que já passaram pelo projeto estão: o zagueiro Ronald Cesar Rosa, de 21 anos, que foi fazer uma avaliação pelo Arsenal do Ceará; o meio-campo Cleber Gabriel Farias, de 19 anos, que atualmente joga pelo mesmo time nordestino; além da meia-esquerda Karina Ribeiro Alvaro, de 21 anos, que joga pelo Barcelona do Rio de Janeiro; e da meia-esquerda Karen Ribeiro Alvaro, de 21 anos, também pelo Barcelona carioca. As duas jogadoras são irmãs gêmeas e filhas do professor de futebol.

“Eu conheci o projeto em 2018 através das filhas do Cremildo. Estudávamos no [Colégio] Alvina Valério. Sou grato ao Cremildo, porque ele sempre acreditou em mim, até mesmo quando pessoas da minha família não acreditavam e falavam para eu parar, porque não iria dar certo. Ele estava sempre buscando meios de ajudar, buscando uma peneira para mim, sempre reconhecendo o meu esforço para me ajudar a realizar o meu sonho de ser jogador”, contou Ronald Cesar à reportagem.

“O CTN mudou bastante a minha vida, e graças a ele eu consegui jogar lá em Goiânia no Futebol Arte Clube e agora pelo Arsenal do Ceará. Sou muito grato ao Cremildo. Treinei duas semanas e já ganhei proposta para Goiânia”, contou à reportagem Cléber Gabriel, morador de Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense.

O projeto

O CTN foi fundado em 2018 sob o slogan ‘nascido para jogar’, em homenagem a Natalino Ribeiro de Souza, morto em 2018 de infarto fulminante após uma partida. Nato, como era chamado, jogava futebol amador com Cremildo Alvaro.

O Centro de Treinamento Nato conta com o apoio da Igreja Batista do KM 4, que ajuda com os lanches para os alunos.

Ao menos 150 adolescentes já passaram pelo projeto. Devido à falta de apoio financeiro e também por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), foi preciso diminuir o número de participantes.

O preparatório dura pelo menos dois meses. Estando aptos, os atletas podem ser contratados para jogar em times de primeira, segunda ou terceira divisão, por exemplo.

O treinador

Cremildo Alvaro atualmente está no segundo período da faculdade de Educação Física. Ele explicou à reportagem que o fato de ter sido jogador profissional o credencia a treinar os atletas, algo permitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, ele é instrutor de taekwondo, ciclista e capelão esportivo.

Ele foi diretor de eventos da Federação de Taekwondo do Rio de Janeiro (Fiterj) e diretor no Ferroviário Atlético Clube, de Goiás.