Modelo de cartão de passagem do idoso no estado do RJRiocard - Divulgação

Publicado 12/10/2021 20:05

Guapimirim – Idosos, a partir dos 65 anos, e estudantes da rede pública de ensino que ainda não têm o Riocard Sênior e o Riocard Estudante, respectivamente, poderão solicitar o cartão amanhã (13/10), das 9h às 17h, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O atendimento ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

Em ambos os casos, é preciso levar original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência.

O atendimento em território guapimiriense acontece quinzenalmente, sempre a partir da segunda quarta-feira de cada mês. Desse modo, o cidadão não precisa ir a outro município para solicitar o cartão de gratuidade da passagem.

O serviço é uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) e a Prefeitura de Guapimirim.

Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), o uso de máscara no recinto será necessário.