O Zé Gotinha é o símbolo da vacinação no Brasil - Ministério da Saúde - Divulgação

Publicado 14/10/2021 21:55

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Dia D de multivacinação, das 8h às 12h do próximo sábado (16/10). A ação é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos e acontecerá nos postos de saúde e no Centro Pediátrico.

Durante o evento, os pacientes poderão atualizar a caderneta de vacinação. Na prática, significa que quem tem vacina pendente ou que tenha deixado de tomar alguma terá a oportunidade de ser imunizado na hora ou receber algum encaminhamento para ir até outra unidade de saúde. Estarão disponíveis vários imunizantes para essa faixa etária, com exceção da de combate ao coronavírus (Covid-19).

De acordo com o Ministério da Saúde, ao todo serão disponibilizados 18 tipos de vacinas que integram o calendário de vacinação de crianças e adolescentes, tais como: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

É fundamental levar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência.

O Dia D de multivacinação ocorrerá em todo o país. A campanha vai até o próximo dia 29 de outubro.