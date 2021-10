Para quitar débitos pendentes, é preciso calcular, economizar e cortar despesas desnecessárias - Freepik - Creative Commons

Para quitar débitos pendentes, é preciso calcular, economizar e cortar despesas desnecessáriasFreepik - Creative Commons

Publicado 15/10/2021 12:57

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que estejam com débitos pendentes ou a vencer poderão se inscrever no mutirão de superendividados do Procon-RJ. As inscrições vão até o próximo dia 26 de outubro e deverão ser feitas via internet.

O usuário vai preencher um formulário disponível no Google Formulário. Após a inscrição, o órgão fluminense vai avaliar se a dívida se enquadra no conceito de superendividamento. Os devedores considerados aptos serão chamados para audiência de conciliação com credores para que seja acordado um plano de pagamento. A depender do valor, o parcelamento poderá ser feito em até cinco anos.

Vão participar do evento bancos, financeiras, redes varejistas, concessionárias de serviços públicos e outras grandes empresas.

Esse é o primeiro mutirão desse tipo feito pelo Procon-RJ. O órgão usa como base a Lei nº 14.181/2021, que trata sobre a prevenção e o superendividamento por parte dos consumidores.

Essa pode ser uma boa oportunidade para tentar reduzir os juros e multas cobrados e voltar a ter crédito na praça. Podem participar desse mutirão os consumidores domiciliados no estado do Rio de Janeiro.

A inscrição poderá ser feita neste link: bit.ly/mutirao-superendividados

As pessoas terão de preencher alguns dados. É importante tomar cuidado para não clicar em links maliciosos ou em falsos formulários. Em caso de dúvida, se receberem um link sobre um suposto formulário de cadastro pelas redes sociais e aplicativos, mesmo que de conhecidos, acesse o site do Procon-RJ (www.procon.rj.gov.br) para ver o endereço correto.