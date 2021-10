Na ocasião, será possível emitir a carteira de trabalho digital - Ascom MDS - Divulgação

Na ocasião, será possível emitir a carteira de trabalho digitalAscom MDS - Divulgação

Publicado 20/10/2021 12:48

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o “Guapimirim em Ação”, das 9h às 13h do próximo sábado. Trata-se da primeira ação social de 2021 promovida pela prefeitura. O evento será realizado na Base de Imunização, ao lado da Praça da Emancipação, no Centro.

Durante o evento, a população poderá emitir a carteira de trabalho digital, entregar currículo e consultar vagas disponíveis no Balcão de Empregos, realizar o Cadastro Único, emitir o Cartão do SUS, aferir a pressão arterial e fazer teste de glicose, por exemplo.

Haverá distribuição de senhas para atendimento com representantes da Defensoria Pública da União (DPU). Na ocasião, será possível receber orientações acerca de questões jurídicas.

No Guapimirim em Ação também haverá aplicação de flúor, atendimento ao CRAS e CREAS e resolver assuntos relativos ao IPTU e ao microempreendedor individual (MEI).

A ação social ainda terá roda de conversa com mulheres, roda de capoeira e apresentação de atividades culturais.

O evento é aberto ao público e está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com o apoio de outras secretarias, de órgãos públicos federal e estadual, além de algumas empresas parceiras.