Fachada da 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Fachada da 67ª DP (Guapimirim)Divulgação

Publicado 19/10/2021 12:15

Guapimirim – Um homem de 44 anos, identificado como A. G. A., foi preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva e por ameaças, na tarde dessa segunda-feira (18/10). Ele foi capturado por policiais femininas da 67ª DP (Guapimirim) no município vizinho de Cachoeiras de Macacu, onde residia, e conduzido ao território guapimiriense.

No último dia 14 de outubro, A. G. A. descumpriu apareceu em frente à residência da ex-sogra, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, portando um revólver na cintura. Ele fez novas ameaças de morte contra a ex-esposa. O fato foi denunciado à 159ª DP (Cachoeiras de Macacu), onde tramitavam as investigações.

Em 28 de julho deste ano, o acusado já havia ameaçado assassinar a então companheira e sogra, portando uma arma. Na ocasião, foram decretadas medidas protetivas para que o réu não se aproximasse das vítimas.

Com o descumprimento de ordem judicial e com a transferência do caso para a 67ª DP (Guapimirim), A. G. A. foi finalmente preso, com base nos artigos 147 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940) e artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

As agentes que prenderam o acusado são conhecidas na 67ª DP como “Meninas Superpoderosas”. Elas têm forte atuação na captura de acusados de violência doméstica e violência sexual.