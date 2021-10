A arma apreendida - Divulgação

Publicado 18/10/2021 17:45

Guapimirim – Um homem, de 32 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira (18/10), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com ele foi apreendido um revólver Rossi calibre 32 e uma munição do mesmo calibre.

A captura foi feita por policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim, nas proximidades da Praça da Emancipação. Os agentes foram acionados por populares que um homem estaria armado em frente a um bar.

O suspeito foi conduzido a 67ª DP (Guapimirim) e depois encaminhado a 60ª DP (Campos Elíseos), onde funciona a Central de Flagrantes. Ele foi autuado com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

O acusado tem passagem pela polícia por crime lesão corporal.