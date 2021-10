Aviso disponibilizado no site da concessionária - Supervia - Reprodução

Publicado 24/10/2021 17:47

Guapimirim – Mal voltou a funcionar, o ramal Guapimirim teve a circulação de trem interrompida neste domingo (24/10). De acordo com a Supervia, trata-se de uma manutenção na via ferroviária. E o serviço voltará normalmente amanhã (25). Além das extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, o trecho Gramacho-Saracuruna também foi afetado.

A circulação de trem no município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi retomada no último dia 18 de outubro, depois de seis meses paralisada. Em abril passado, a concessionária informou que teria de fazer a manutenção de três pontes no referido ramal por conta das fortes chuvas na época.

Durante seis meses, os moradores de Guapimirim que precisassem ir a Duque de Caxias ou ao Rio, por exemplo, só teriam como opções o ônibus e o transporte alternativo.

A próxima interrupção nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim e no trecho Gramacho-Saracuruna está prevista para o próximo dia 21 de novembro, também num domingo.

Em Guapimirim, o trem deixou de ser um transporte essencial para se tornar um transporte “alternativo” no qual a população não pode contar.