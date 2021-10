Modelo de carteira de identidade no RJ - Detran.RJ / Divulgação

Publicado 22/10/2021 11:13

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, amanhã (23/10), das 8h às 14h. Dessa vez, o serviço oferecido será o de emissão de carteira de identidade.

O atendimento será realizado mediante agendamento no site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 ou (21) 3460-4042, das 6h às 21h.

Esse será o 45º mutirão realizado aos sábados desde que os atendimentos foram retomados, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19). Serão disponibilizadas 7.740 para os variados serviços oferecidos pelo órgão em diferentes municípios fluminenses.

O Detran.RJ insta aos usuários que respeitem o horário agendado, a fim de evitar aglomerações e filas. Ademais, será obrigatório o uso de máscara durante o atendimento.