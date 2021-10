Imagem ilustrativa de coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 25/10/2021 07:16

Guapimirim – Continua a aplicação da terceira dose de vacina contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas a partir dos 60 anos e para imunossuprimidas em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 8h às 11h desta segunda-feira (25/10).

A vacinação acontecerá em cinco dos seis locais destinados à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

Também haverá aplicação de dose de reforço para os profissionais de saúde, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

No caso dos idosos e dos profissionais de saúde, para receber a dose adicional é preciso ter tomado a segunda dose há mais de seis meses. Já no caso dos imunossuprimidos, o intervalo é bem mais curto, de apenas 28 dias.

Imunossuprimidos são indivíduos que fazem uso constante de certas medicações, porque possuem o sistema imunológico debilitado contra bactérias e demais agentes infecciosos. São eles:

* Pessoas vivendo com HIV.

* Pacientes com câncer que fazem uso de quimioterapia.

* Pacientes que fazem tratamento de hemodiálise.

* Pacientes que fazem uso de medicamentos modificadores de resposta imune.

* Pacientes com imunodeficiência primária grave.

* Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias).

* Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

* Pessoas que fazem uso de corticoides em doses superiores a 20mg/dia de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias.

A repescagem continua para todos aqueles que ainda não se imunizaram. A idade mínima é de 12 anos. Também haverá aplicação de segunda dose para quem já estava agendado ou deixou passar a data.