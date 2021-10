O acusado é capturado pelas "Meninas Superpoderosas" da 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

O acusado é capturado pelas "Meninas Superpoderosas" da 67ª DP (Guapimirim)Divulgação

Publicado 25/10/2021 23:33

Guapimirim – Mais um homem foi preso preventivamente por crime de ameaça contra a mulher, nessa segunda-feira (25/10), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Contra M. S. O., de 23 anos, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

De acordo com os autos do processo, o acusado, cujo nome não foi divulgado, havia ameaçado novamente a esposa de morte, em setembro deste ano.

M. S. O. já tinha sido preso em flagrante, no ano de 2019, pelos crimes de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas, tendo ameaçado a mulher.

As ameaças foram caracterizadas como violência doméstica. O réu foi preso com base no artigo 147 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata do crime de ameaça.

A captura foi realizada pelas “Meninas Superpoderosas”, um grupo de policiais femininas da 67ª DP (Guapimirim) que atuam na prisão de acusados de crimes de violência doméstica e de feminicídio. A referida delegacia tem atuado fortemente na captura de acusados de infringirem a Lei Maria da Penha.

O tempo de aproximadamente dois anos entre as ameaças reforça a necessidade de as vítimas denunciarem os delitos sofridos para que os agressores respondam na Justiça. As denúncias podem ser feitas em delegacias e também no Disque 100 ou Disque 180. Estes dois últimos são vinculados ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.