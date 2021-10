Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 25/10/2021 22:15 | Atualizado 25/10/2021 22:33

Guapimirim – Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (25/10), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por ter divulgado nas redes sociais um vídeo de sexo explícito com a ex-namorada sem o consentimento da mesma. De acordo com as investigações da 67ª DP (Guapimirim), D. M. S. quis se vingar da ex-companheira J. G. S. de 22 anos.

Na madrugada do último sábado (23), Marlon estava na casa da ex-companheira, com que teve uma discussão. Na ocasião, ela furou o pneu da bicicleta dele. O acusado deixou o local, tendo furtado o celular da vítima, que só deu conta do ocorrido posteriormente, quando soube por terceiros de que o vídeo foi publicado no perfil dela no facebook como se fosse a própria a fazê-lo.

D. M. S. descobriu a senha do smartphone da ex-namorada. O vídeo foi removido do facebook pela vítima.

J. G. S. compareceu à delegacia para denunciar o furto do aparelho e a divulgação não autorizada do vídeo íntimo. Na ocasião, ela telefonou para o ex-namorado para informá-lo que estava na 67ª DP (Guapimirim). Por vingança, ele decidiu vazar o material no instagram, utilizando o perfil da vítima.

D. M. S. foi preso em flagrante, com base no inciso 1º do artigo 218-C do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata sobre divulgação na internet de vídeos e fotos de nudez, de cenas de sexo e/ou de abuso sexual sem o consentimento da vítima. Por ter vínculo afetivo, a pena de reclusão pode ultrapassar nove anos.

D. M. S. um relacionamento de quatro meses com J. G. S. O vídeo tinha sido gravado com o consentimento da então companheira.

Ele foi preso por agentes femininas da 67ª DP (Guapimirim) conhecidas como “Meninas Superpoderosas”. Elas atuam em captura de acusados por crimes de violência doméstica, feminicídio e outros similares.

O criminoso tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas e ameaça contra outras ex-namoradas.