Não deixe para a última hora a renovação ou inscrição - Steve Buissinne - Pixabay - Creative Commons

Não deixe para a última hora a renovação ou inscriçãoSteve Buissinne - Pixabay - Creative Commons

Publicado 28/10/2021 09:06

Guapimirim – A renovação de matrícula na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro para o ano letivo de 2022 começa hoje (28/10) aos alunos de todos os municípios fluminenses, inclusive de Guapimirim, na Região Metropolitana. São vagas para o Ensino Médio e para os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), inclusive para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em determinadas cidades, a EJA também é ofertada pela rede municipal de ensino, como em Guapimirim, por exemplo.

O cronograma elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) tem datas específicas a depender do tipo de cadastro.

O estudante que deixar de se matricular ou renovar a matrícula na primeira fase terão algumas repescagens na fase seguinte, a partir de 2022, mas ficará mais difícil escolher determinados colégios, tendo em vista a disponibilidade de vagas.

Renovação de matrícula e novas matrículas

Para os estudantes que já são da rede estadual de ensino e que queiram continuar no mesmo curso e turno, o período de renovação vai de 28 de outubro a 3 de novembro deste ano.

Para os estudantes da rede estadual de ensino que queiram mudar de curso ou turno ou ambos, a renovação de matrícula acontecerá entre 4 e 9 de novembro próximo. A alteração estará sujeita à disponibilidade de vagas.

E para os que estão migrando do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, como também da rede municipal para a rede estadual de ensino, a inscrição deverá ser feita entre 10 de novembro e 5 de dezembro deste ano. O período é o mesmo para os alunos que perderam o prazo de renovação de matrícula.

A exceção é para os alunos de Ensino Fundamental cuja escola disponibilize também o Ensino Médio. Os que quiserem continuar os estudos na mesma unidade, o período de inscrição é de 4 a 9 de novembro.

A renovação de matrícula ou inscrição deverá ser feita no portal Matrícula Fácil, no endereço www.matriculafacil.rj.gov.br . A lista de alunos alocados estará disponível a partir do dia 20 de dezembro.

Sobre a matrícula

Será preciso confirmar presencialmente a matrícula no colégio indicado entre os dias 4 e 13 de janeiro de 2022. A data e o horário serão informados no site Matrícula Fácil. Estudantes menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável legal, que deverá levar carteira de identidade e CPF, entre outros documentos, por exemplo.

Antes de se matricular ou renovar a matrícula, é fundamental ler o edital no referido portal. Será preciso informar número de telefone fixo e/ou móvel, endereço de e-mail atualizado, endereço e número de documentos. No caso de adolescentes, também será necessário informar a documentação dos pais ou do responsável legal.

Antes de cadastrar o e-mail, é importante que o candidato confira se o mesmo está funcionando perfeitamente e se tem acesso a ele. Em caso de perda de senha da matrícula ou da renovação, o e-mail poderá servir para recuperar o acesso ao portal.

Se o candidato não puder imprimir o comprovante de inscrição, faça um “print” da tela ou tire uma foto com o celular.

Estudantes com deficiência deverão apresentar um laudo médico, com data inferior a um ano, informando o tipo de deficiência e o código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID), conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segunda fase de matrícula

A segunda fase de matrícula acontecerá entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2022 e é exclusiva para os discentes que não conseguiram vaga ou não foram alocados na primeira fase. Deve ser feita pelo portal Matrícula Fácil.

Já a confirmação de matrícula ocorrerá a partir do dia 27 do mesmo mês na unidade de ensino indicada.

A partir de 29 de janeiro de 2022, poderão participar os candidatos que não confirmaram a inscrição na 1ª fase, os que não se inscreveram na 1ª fase nem os que foram alocados.

E a partir do dia 2 de fevereiro de 2022, os estudantes já matriculados na Seeduc poderão realizar pelo portal a transferência imediata, se houver vagas, ou preencher um pedido de transferência informatizada.

As solicitações de transferência são para todos os colégios estaduais fluminenses, incluindo os Ensino Fundamental Integral Cívico Militar e Ensino Fundamental Vocacional Intercultural, Ensino Médio Itinerário de Empreendedorismo; Ensino Médio Itinerário de Formação Técnica e Profissional, Ensino Médio Itinerário de Línguas, Ensino Médio Itinerário de Transporte Aquaviário, Ensino Médio Itinerário de Portos, Ensino Médio Itinerário de Eletrotécnica, Ensino Médio Itinerário Cívico Militar e Ensino Médio Itinerário de Esporte.

Cronograma

28/10/2021 a 03/11/2021 – Renovação de matrícula para o mesmo curso e mesmo turno.

04/11/2021 a 09/11/2021 – Renovação de matrícula para outro curso e/ou turno.

10/11/2021 a 05/12/2021 – Inscrição de novos alunos.

20/12/2021 – Divulgação da listagem dos estudantes alocados.

04/01/2022 a 13/01/2022 – Confirmação presencial de matrícula (1ª fase).

27/01/2022 – Inscrição da 2ª fase de matrícula (exclusivo para estudantes não alocados na 1ª fase).

28/01/2022 – Confirmação da 2ª fase de matrícula.

29/01/2022 – Inscrição da 2ª fase de matrícula (para os candidatos que não confirmaram matrícula nem foram alocados e também novos alunos).

A partir de 02/02/2021 – Cadastro para transferência e transferência informatizada.