A vacinação é destinada para os animais que não foram imunizados em 2021 contra raivaPagagnoc - Pixabay - Creative Commons

Publicado 27/10/2021 07:40

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a segunda etapa da campanha de vacinação contra a raiva, destinada a cães e gatos, das 8h às 16h do próximo sábado (30/10).

Essa segunda fase é uma oportunidade para quem não conseguiu vacinar os animais de estimação no último dia 2 de outubro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização acontecerá nos seguintes locais:

* Creche Municipal Senador Nelson Carneiro: Rua Alcindo José Ferreira nº 1.215 – Parada Modelo.

* Escola Municipal Rosa de Sarom: Rua 5 nº 125 – Citrolândia.

* Praça do Jardim Guapimirim.

* Praça do Paiol – perto da Caixa Econômica Federal.

* Praça do Sapê.

* Praça Niterói, na Vila Constância.

* Posto de Saúde de Parada Ideal.

* Posto de Saúde do Status.

* Bar Entrada do Viseu, no Viseu.

* Iconha.

* Point 102: KM 102 da Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) – Monte Olivete.

* Posto Volante no bairro Garrafão.

* Rogério’s Bar e Restaurante: Estrada da Barreira nº 856 – Barreira.