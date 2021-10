Material entorpecente apreendido pela PM - Foto/Divulgação internet

Material entorpecente apreendido pela PMFoto/Divulgação internet

Publicado 29/10/2021 16:00

Guapimirim - O 34° Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreendeu 1.050 pinos de cocaína no bairro Jardim Guapimirim, no município de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no final da noite dessa quinta-feira (28/10). Além disso, foram apreendidos 840 tabletes de maconha e 10 granadas.

Os policiais militares patrulhavam a região, quando foram informados que criminosos estariam vendendo drogas. Após confronto, os entorpecentes foram recolhidos e levados a 67a DP (Guapimirim). Ninguém foi preso nem ficou ferido.

No mesmo dia, na parte da tarde, a Polícia Militar (PM) já tinha apreendido 208 pinos de cocaína, dois rádios transmissores e R$ 419 em espécie. Também no Jardim Guapimirim. Nesse segundo caso, um homem, de 41 anos, foi preso por crime de tráfico de drogas, conforme noticiado por O Dia.