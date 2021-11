Doar sangue é mais que um ato de cidadania. É um ato de humanidade. É fazer o bem sem olhar a quem. - Annett_Klingner - Pixabay - Creative Commons

Doar sangue é mais que um ato de cidadania. É um ato de humanidade. É fazer o bem sem olhar a quem.Annett_Klingner - Pixabay - Creative Commons

Publicado 04/11/2021 13:00

Guapimirim – Doadores de sangue regulares terão direito a 50% de desconto em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É o que diz a Lei Municipal nº 1.282/2021, sancionada em setembro deste ano pelo Executivo guapimiriense.

Isso inclui shows musicais, peças teatrais, partidas de futebol, rodeios, entre outros eventos que proporcionem lazer e entretenimento.

O direito à meia-entrada não terá restrições de dia nem horários. Na compra do ingresso, será preciso apresentar um comprovante de doação de sangue atual. No caso dos homens, a doação de sangue deverá ter ocorrido em até 90 dias. Já no caso das mulheres, em até 120 dias.

O desconto no ingresso deverá ser concedido independentemente se o custo do mesmo é promocional.

São considerados doadores de sangue as pessoas cadastradas em hemocentros públicos ou privados.

Para ter direito ao benefício, o doador precisa ser morador da referida cidade.

A legislação também determina que os estabelecimentos devem afixar cartazes para informar aos consumidores sobre o desconto concedido pela mencionada lei.

O projeto é de autoria do vereador Jean Cardoso (PMB-RJ).