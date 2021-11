O evento é gratuito e aberto ao público - Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 05/11/2021 16:01

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, receberá o “Cultura na Praça”, uma série de atrações culturais realizadas em praças, durante três sábados seguidos: 6, 13 e 20 de novembro próximos. Sempre a partir das 16h. Os eventos são promovidos numa parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e o Serviço Social do Comércio (Sesc) Teresópolis.

O festival terá exibição de filmes, shows com artistas locais e acontecerá em diferentes pontos da referida cidade: nos bairros Parada Modelo, Orindi e Vale das Pedrinhas.

Os eventos são gratuitos, abertos ao público e em alusão ao Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta sexta-feira (5/11), e coincidem com a aniversário de 31 anos de emancipação de Guapimirim neste mês de novembro.

Atrações:

Dia 6/11 – Praça Agnaldo Pereira – Bairro: Parada Modelo

O primeiro dia contará com as seguintes atrações:

* Exibição de filmes infantis.

* Teatro Cordel na Praça, com André Sampaio: o repertório contará as estórias de “Amor de Lagartixa” e “A Rosa e a Couve Flor”, ambas do cordelista Thomas Bakk.

* Folias de Reis – Estrela do Oriente: com a Orquestra Adorasom.

Dia 13/11 – Campo do Orindi – Estrada do Paraíso

O segundo dia terá as seguintes atrações:

* Exibição de filmes infantis.

* Brinquedos e recreação para as crianças.

* Trio Reggae: o espetáculo terá músicas de reggae e contará um pouco da história e origens desse ritmo.

* Orquestra Adorasom.

Dia 20/11 – Praça Vereador Antônio César dos Santos – Vale das Pedrinhas

O terceiro e último dia do Cinesesc terá as seguintes atrações:

* Exibição de filmes infantis.

* Apresentação circense: com palhaços, mágico, malabarista, entre outros.