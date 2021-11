Nova plataforma Delegacia On-line no RJ - Sepol - Divulgação

Publicado 05/11/2021 20:45

Guapimirim – Vítimas de violência doméstica em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, agora podem denunciar seus agressores pela nova Delegacia On-line. Isso é possível graças à nova plataforma da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, lançada na última quarta-feira (3/11).

A exceção é quando a vítima precisar de medida protetiva. Terá de comparecer à delegacia para que o caso seja analisado. Em Guapimirim, a denúncia deverá ser feita na 67ª DP.

Conforme noticiado por O Dia em diferentes matérias, a 67ª DP (Guapimirim) tem forte atuação na prisão de acusados de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. A captura dos réus, principalmente em caso de reincidência e de descumprimento de ordem judicial, é feita pelas “Meninas Superpoderosas”, como são chamadas as policiais femininas dessa delegacia.

Outra novidade é que os pré-registros passarão a ser considerados queixas oficiais, como ocorre nos atendimentos presenciais. O novo sistema utiliza inteligência artificial. O denunciante não precisará mais narrar toda a ocorrência. Por meio de perguntas direcionadas, a plataforma automaticamente transcreverá informações relevantes para a investigação. Haverá um espaço para incluir dados adicionais e anexar documentos e imagens.

Para registrar a ocorrência, é preciso ter um endereço de e-mail válido. O contato entre denunciante e a polícia será feito por e-mail. A vítima receberá um código para validar a denúncia, o número do procedimento investigatório e poderá ser encaminhada para exame de corpo de delito, a depender do caso. Se as informações prestadas online não forem suficientes, o denunciante será convidado para ir à delegacia para explicar em detalhes o registro de ocorrência.

“O fortalecimento, qualificação e aprimoramento das ferramentas de denúncias contribuem decisivamente no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Mais do que registrar o fato como um delito, é uma medida que implica o Estado na adoção de medidas de proteção, e não de revitimização”, opinou o advogado Carlos Nicodemos, do escritório Nicodemos & Nederstigt Advogados Associados, especialista em Direito Penal e direitos humanos.

A nova Delegacia On-line permite vários tipos de denúncias. Apenas os casos de homicídio, latrocínio, sequestro e roubo de carga e de veículos devem ser denunciados presencialmente numa unidade policial.

A nova ferramenta também terá uma versão em inglês para turistas. A Secretaria de Estado da Polícia Civil (Sepol) disse que poderá ser implementada em outros idiomas e que em breve será disponibilizado um aplicativo de denúncias para smartphones.