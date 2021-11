O imunizante da Pfizer é disponibilizado em Guapimirim - JFCFilms - Pixabay - Creative Commons

O imunizante da Pfizer é disponibilizado em GuapimirimJFCFilms - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/11/2021 22:42 | Atualizado 09/11/2021 21:35

Guapimirim – Continua a aplicação de terceira dose de vacinação contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (9/11), das 8h às 11h. Essa etapa adicional é direcionada a idosos a partir dos 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos.

No caso de pessoas da terceira idade e dos trabalhadores da área da saúde, é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Em relação aos imunossuprimidos, o intervalo é bem menor, de apenas 28 dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O imunossuprimido deverá comprovar tal condição com laudo e/ou atestado médico, por exemplo.

Nessas três populações-alvo, quem tomou o imunizante da Janssen, que é de dose única, nos mesmos intervalos descritos acima, também podem receber a dose extra de vacina contra o Sars-CoV2.

Cabe lembrar que quem se vacinou com a da Janssen, por exemplo, não receberá esta nem a da AstraZeneca como dose de reforço. E quem se vacinou com a da Pfizer poderá receber a terceira dose com qualquer uma das outras três. O mesmo ocorre em relação aos demais imunizantes.

A aplicação de imunizante diferente é para aumentar a imunidade contra o coronavírus em meio às diferentes cepas em circulação no Brasil.

O fato de uma pessoa ter sido vacinada com Janssen ou AstraZeneca não poder receber o reforço com quaisquer das duas se deve ao fato de que ambas utilizam a mesma tecnologia de adenovírus.

Intervalo entre a primeira e a segunda dose diminui

O intervalo entre a primeira e a segunda dose diminuiu de 12 semanas para oito semanas, ou seja, para dois meses, para os imunizantes da AstraZeneca e da Janssen. Portanto, quem tomou a primeira dose há 60 dias, apesar de ter data de retorno posterior, poderá voltar ao posto de saúde normalmente para antecipar a segunda dose.

A medida foi aprovada pelo Ministério da Saúde no intuito de aumentar a imunidade contra as variantes em circulação no país.

Quem esqueceu ou não conseguiu tomar a segunda dose poderá fazê-lo normalmente.

Primeira dose

Para os que resistem a se vacinar, apesar das evidências científicas e do elevado número de óbitos – 609.573 até esta segunda-feira (8), segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) –, ainda é possível receber a primeira dose em Guapimirim.

Locais de vacinação

A imunização ocorrerá em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

Para todos os casos, é necessário apresentar um documento com foto, um comprovante de residência, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.