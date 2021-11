Fotomontagem: do lado esquerdo, a Praça Niterói antes das obras; no lado direito, a entrega das obras no Sapê - Divulgação

Fotomontagem: do lado esquerdo, a Praça Niterói antes das obras; no lado direito, a entrega das obras no Sapê

Publicado 08/11/2021 21:59

Guapimirim – O programa “Meu Bairro Agora é Diferente”, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está em sua segunda edição, em execução na Praça Niterói e nas ruas do entorno. O objetivo do projeto é a realização de uma série de obras e melhorias que vão além do mero paisagismo. O foco é promover transformações ambientais e sociais por meio de um processo contínuo de urbanização, com isso dando uma nova cara à região.

A essência do “Meu Bairro Agora é Diferente” pode ser vista nas intervenções urbanas feitas no bairro Sapê, o primeiro bairro a receber o programa. Os destaques vão para a construção de uma fossa séptica ecológica, com pneus velhos, e para o Programa Emboço Social (PES).

Primeira edição

Em junho deste ano, cinco residências no Sapê foram contempladas com a instalação de biodigestores para a destinação do esgoto doméstico. No estado do Rio de Janeiro, Guapimirim foi pioneiro nessa iniciativa, de acordo com a prefeitura.

A fossa séptica ecológica – ou biodigestor – é instalada por residência, não utiliza energia elétrica nem produtos químicos e também reduz os gastos com caminhões sugadores de fossas negras. A construção é feita com a técnica ferrocimento, que consiste na aplicação de cimento em vergalhões. Dessa forma, as paredes ficam mais leves.

Segundo o químico francês Antoine-Laurent de Lavoisier, “na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Em Guapimirim, os pneus velhos de caminhões doados ou recolhidos em ações de limpeza ambiental e urbana ganham uma nova utilidade. A escolha desse item é por ser mais largo que o pneu de carro comum e também devido à durabilidade e ao baixo custo. Todos esses aspectos reforçam para o caráter sustentável do projeto.

A destinação do esgoto é feita por um sistema de câmara de pneus, com tubo para filtragem e sumidouro, para a separação de água com urina e de fezes. Por meio de um tanque de evapotranspiração, é instalado um sistema de câmaras de pneus dividido em dois módulos: no primeiro, as bactérias decompõem os dejetos, fazendo com que a matéria orgânica fique acumulada no fundo; e no segundo módulo, o líquido restante continua sendo tratado pelas bactérias, que eliminam mais de 90% da matéria contaminante da água. Desse modo, evita-se a contaminação do lençol freático.

A decomposição dos dejetos é feita por bactérias anaeróbicas. Outra grande vantagem é que o biodigestor não deixa mau cheiro nem proliferação de moscas.

Após a instalação dos biodigestores, são plantadas algumas espécies de árvores para facilitar a evapotranspiração. Desse modo, evitando o alagamento em caso de chuvas.

Ademais a questão ambiental, o “Meu Bairro Agora é Diferente” leva em conta a questão social. O Programa Emboço Social (PES), como o próprio nome diz, visa colocar emboço nas paredes de casas que ainda estão no tijolo. Trata-se de uma iniciativa da Riomix Argamassa.

Tanto a instalação dos biodigestores quanto o PES têm como critérios assistir pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social e que estejam cadastradas em programas populares de distribuição de renda.

No Sapê, o “Meu Bairro Agora é Diferente” também realizou a pavimentação de ruas e a reforma de uma quadra de futebol, inclusive com o uso de grafite nas paredes. As obras foram entregues à população em agosto deste ano.

O programa foi criado em 2021 pela Prefeitura de Guapimirim e é realizado pelas Secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e a de Ambiente e Sustentabilidade.

Intervenções previstas na segunda edição do programa

A segunda edição do programa, na Praça Niterói, teve início no mês passado, mas não pôde avançar o suficiente, por conta das chuvas que têm afetado a região há algumas semanas. Embora seja uma área já urbanizada, a região precisa de uma revitalização.

Além da recuperação do asfalto e do paralelepípedo, haverá construção de calçadas nas vias próximas que não tiverem. O programa também prevê a construção de uma ciclovia, por exemplo, entre outras melhorias.