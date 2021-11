Pórtico de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 11/11/2021 11:25 | Atualizado 11/11/2021 12:45

Pagamento mês a mês

Guapimirim – O SuperaRJ – auxílio emergencial do governo do Estado do Rio de Janeiro – recebeu um total de 1.178 pedidos de moradores de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no primeiro mês. Desse quantitativo, cujos pagamentos foram feitos em julho de 2021, 599 cidadãos tiveram a solicitação negada e outros 579, aprovada. As negativas representam mais da metade do cadastro inicial. Os dados são do governo fluminense e foram analisados por O Dia.

Em julho deste ano, o programa estadual pagou R$ 128,7 mil. Um quantitativo de 368 pessoas recebeu R$ 200 cada. Outras 164 receberam R$ 250 cada e outras 47 pessoas, R$ 300 cada.

O SuperaRJ é destinado à população de baixa renda, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em fevereiro deste ano, com valores entre R$ 200 e R$ 300.

No pagamento de agosto deste ano, o SuperaRJ recebeu 1.211 inscrições, negou 550 delas e atendeu outras 661. A cifra paga foi de R$ 147.550, sendo que 408 indivíduos receberam R$ 200 cada, outros 199 receberam R$ 250 cada e mais 54, com R$ 300 cada.

Já no pagamento de setembro, o auxílio emergencial fluminense recebeu 1.229 inscrições, sendo que 550 delas foram negadas e outras 679, aprovadas. O programa pagou R$ 250 mil. A cifra foi distribuída da seguinte forma: 87 moradores de Guapimirim foram contemplados com R$ 280 cada, 34 com R$ 330 cada, 332 com R$ 360 cada, outros sete com R$ 380 cada, mais 170 aprovados com R$ 410 cada e outros 49 com R$ 460 cada.

E no pagamento de outubro último, também foram 1.229 inscritos, sendo que 583 receberam uma negativa e outros 646, atendidos. O programa pagou ao todo R$ 240.310 distribuídos assim: 323 aprovados receberam R$ 280 cada, 175 receberam R$ 330 cada, mais 65 pessoas receberam R$ 360 cada, outras 52 receberam R$ 380 cada, 26 receberam R$ 410 e mais cinco moradores, R$ 460 cada.

Outros detalhes

Os dados do SuperaRJ mostram que, em quatro meses, o programa pagou ao todo R$ 730.560 aos moradores de Guapimirim.

Como é possível perceber, a quantidade de inscrições não oscilou muito entre julho e outubro, mas o montante pago, sim, e isso pode ser explicado por alguns fatores. Candidatos que não se inscreveram no primeiro mês o fizeram posteriormente. Outro detalhe que chamou atenção é que vários candidatos que beneficiados inicialmente tiveram os depósitos bloqueados mais adiante. Há também candidatos que tiveram a inscrição rejeitada em todas as tentativas.

Para receber o SuperaRJ, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), o banco de dados da União. Entre as condições impostas, o cidadão não poderia estar recebendo Bolsa Família nem o Auxílio Emergencial disponibilizado pelo governo federal. Também não pode ser aposentado, pensionista, beneficiário de auxílio reclusão, receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) nem estar registrado em outros programas de distribuição de renda em nível federal, estadual ou municipal.

Já em relação às oscilações de valores, o quantitativo de cidadãos aprovados variava mês a mês. Ademais, a partir de setembro deste ano, o valor mínimo passou a ser de R$ 280, em vez de R$ 200. Antes, o limite era de até R$ 300 por inscrição. Atualmente, pode chegar a R$ 460.

O SuperaRJ também é destinado a trabalhadores que recebiam menos de R$ 1.501 e ficaram desempregadas durante a pandemia.

O programa também oferece uma linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores, profissionais autônomos, produtores culturais, agricultores familiares, cozinheiros, cabeleireiros, manicures etc.

Na primeira fase do programa, foram emitidos 467 cartões para os cidadãos guapimirienses em junho deste ano.