Nesse novo espaço recreativo, as crianças vão poder se distrair, enquanto as mães prestam depoimento na 67ª DP - Divulgação

Publicado 10/11/2021 11:11 | Atualizado 10/11/2021 11:40

Guapimirim – A 67ª DP, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um espaço de recreação para crianças. O local, que é uma novidade em unidades policiais no estado do Rio de Janeiro, já está sendo montado e se chamará “Cantinho Legal”. Terá brinquedos, lápis de cor, tapetes de borracha, entre outros itens de entretenimento infantil. O Dia conta em primeira mão essa história.

A ideia é que as crianças possam ficar nessa área, enquanto os familiares prestam registro de ocorrência. Várias das vítimas que chegam à delegacia, por exemplo, são mulheres que vão denunciar os companheiros por crime de violência doméstica.

Esse espaço recreativo é para evitar que as crianças fiquem estressadas durante a narração dos episódios por parte das mães, que ficam emocionadas e choram ao relatar as agressões sofridas. Ademais, os filhos são uma distração, o que faz com que os depoimentos delonguem mais tempo.

O projeto foi idealizado pela inspetora de polícia Michelle Cristian, que já foi professora, e colocado em prática em outubro deste ano, de acordo com o delegado da 67ª DP (Guapimirim), Antonio Silvino Teixeira, à reportagem.

Mais do que um projeto para otimizar tempo, a ideia da sala de recreação reforça para a humanização dos atendimentos policiais.