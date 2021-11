Imagem ilustrativa de coronavírus - Visuals3Dde - Pixabay - Creative Commons

Publicado 15/11/2021 17:30

Guapimirim – Pessoas a partir dos 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose de vacina contra o coronavírus (Covid-19) em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão fazê-lo normalmente. Nessa terça-feira (16/11), a imunização ocorrerá das 8h às 11h, nos seguintes locais:

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

Por enquanto, a imunização não está sendo realizada no Drive-Thru da Cotia, que funciona como um posto itinerante, devido ao tempo chuvoso.

Estão disponíveis imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. No caso dos adolescentes, apenas este último está autorizado por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A campanha de vacinação do Ministério da Saúde começou ao final de janeiro de 2021 com a Coronavac e a AstraZeneca.

Para se vacinar, é importante levar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência.

Segunda e terceira doses

O intervalo entre a primeira e a segunda dose de vacinação foi antecipado para os pacientes que tomaram AstraZeneca ou Pfizer há pelo menos 60 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim. Mesmo com as cadernetas de vacinação marcando 12 semanas, em vez de oito, basta comparecer a um dos postos destinados à campanha para receber a segunda aplicação.

A antecipação da vacina tem como objetivo aumentar a imunidade contra as variantes que circulam no Brasil, tais como Gama, Delta e Mu.

Profissionais de saúde e idosos – a partir dos 60 anos – que tomaram a segunda dose há mais de seis meses poderão receber a terceira dose.

Os imunossuprimidos que receberam dose única da Janssen, ou a segunda dose dos demais imunizantes há mais de 28 dias, também podem se vacinar com a dose de reforço.

Em Guapimirim, o imunizante aplicado nessa dose adicional não será o mesmo das doses anteriores. De acordo com especialistas, a combinação de vacinas ajuda a fortalecer o sistema imunológico contra as cepas em circulação no país.