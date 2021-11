EM Castro Alves - Foto: Izaias França

Publicado 13/11/2021 19:13

Guapimirim – A rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abrirá inscrições para as creches a partir do dia 30 deste mês. O prazo vai até o próximo dia 3 de dezembro. As vagas são para o ano letivo de 2022. O cadastro deverá ser feito diretamente no local pretendido.

A entrega dos documentos comprobatórios deverá ser feita entre 6 e 10 de dezembro. Os documentos serão analisados entre os dias 13 e 30 do mesmo mês.

A listagem com os candidatos classificados estará disponível a partir do dia 17 de janeiro de 2022 na creche onde foi feita a inscrição.

A matrícula deverá ser realizada diretamente na creche escolhida entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2022. Sem essa etapa, a vaga não está confirmada.

O período de inscrições acontece no momento em que a Prefeitura de Guapimirim discute a ampliação de 200 vagas para as creches do município. No próximo dia 19 de novembro, haverá uma audiência pública para tratar do assunto.

Cronograma:

* De 30/11/2021 a 03/12/2021 – Inscrição para seleção dos alunos das creches.

* De 06/12/2021 a 10/12/2021 – Entrega de documentos comprobatórios para a seleção dos alunos.

* De 13/12/2021 a 30/12/2021 – Período de análise da documentação que foi entregue.

* 17/01/2022 – Divulgação dos alunos classificados diretamente na creche onde foi feita a inscrição.

* De 18/01/2022 a 21/01/2022 – Confirmação de matrícula diretamente na creche escolhida.