O cuidado com a saúde bucal deve ser constante - Racool_studio - Pixabay - Creative Commons

Publicado 14/11/2021 18:58

Guapimirim – Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão atendimento dentário gratuito. O serviço começará a partir da próxima terça-feira (16/11) e vai até 26 de janeiro de 2022 e está sendo disponibilizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ), por meio do Odontosesc, projeto itinerante de saúde bucal da instituição para a população de baixa renda onde há escassez do serviço.

O Odontosesc estará na Escola Municipal Nelson Costa Melo, na Rua José Maria da Silva, nº 3.290, no Vale das Pedrinhas, e será disponibilizado apenas às unidades de ensino situadas no bairro.

Serão ofertados serviços odontológicos, tais como: aplicação de flúor, radiografia, limpeza, extração, restauração, raspagem e profilaxias.

Haverá também palestras sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal, atividades educativas, de entretenimento, de cultura e de sustentabilidade.

Em todo o Brasil existem 59 unidades móveis do Odontosesc, sendo seis delas no estado do Rio de Janeiro. Os veículos possuem 14 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 4,5 metros de altura.