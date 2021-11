Imagem ilustrativa de um coronavírus - Jovani - Stockvault.net - Uso gratuito

Publicado 17/11/2021 05:36

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) continua em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para diversos públicos, das 8h às 11h desta quarta-feira (17/11).

A imunização está disponível para os seguintes públicos-alvo:

* Aplicação de terceira dose para idosos a partir dos 60 anos que tenham se vacinado há mais de seis meses contra o Sars-CoV2.

* Aplicação de dose de reforço para profissionais de saúde que tenham se vacinado há mais de seis meses contra o coronavírus.

* Aplicação de dose extra para pessoas imunossuprimidas e com comorbidades que tenham se vacinado há mais de 28 dias contra o Covid-19.

* Antecipação da segunda dose de vacina da AstraZeneca ou da Pfizer de 12 semanas para oito semanas.

* Aplicação de primeira dose para adolescentes e adultos que ainda não tomaram nenhuma dose de vacina.

A imunização ocorrerá em cinco dos seis postos destinados à campanha:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Orindi.

É preciso apresentar um documento com foto, caderneta de vacinação, Cartão do SUS e um comprovante de residência.