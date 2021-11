Pórtico da entrada principal de Guapimirim passa por reforma - Secom PMG - Divulgação

Publicado 17/11/2021 18:48

Guapimirim – A principal entrada de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está fechada para obras até a próxima sexta-feira (19/11). O motivo é a reforma do pórtico que liga a Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116) à Avenida Dedo de Deus por parte da prefeitura.

Os condutores de veículos que precisarem adentrar à cidade deverão fazê-lo por Parada Modelo ou por Vila Guapi, na Estrada Imperial.

Os outros dois portais do município, no Vale das Pedrinhas e em Parada Modelo, também passaram por reformas recentemente.

Os pórticos virão com um desenho que faz alusão ao Dedo de Deus, pico que é símbolo do montanhismo brasileiro e está em território guapimiriense, e a mensagem “Cidade do Dedo de Deus”.