Stephani PeixotoDivulgação

Publicado 22/01/2022 14:26

Guapimirim – Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos, a mulher que matou os dois filhos a golpes de faca em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi denunciada por homicídio duplamente qualificado pela 2ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, vinculada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A ação penal foi protocolizada, nessa sexta-feira (21/1), na 2ª Vara de Guapimirim.

Na denúncia, o MPRJ destacou que “os crimes foram praticados por motivo fútil, eis que decorreram da insatisfação da denunciada com o seu companheiro, pai das vítimas, que deixara a residência conjugal três dias antes dos fatos” e que as crianças não tiveram chance de defesa.

O Ministério Público aguarda a manifestação da criminosa após o depoimento de testemunhas e o encaminhamento do processo.

Os crimes aconteceram no último dia 10 de janeiro na residência da família no bairro Parque Fleixal. A ré avisou ao marido, momentos antes, que pretendia assassinar os filhos. De acordo com as investigações, o casal teria discutido na sexta-feira anterior à tragédia, o que fez com que o pai dos meninos saísse de casa. Quando Carlos Leonardo da Silva chegou em casa, os filhos já estavam mortos. Ele se deparou com a polícia no local.

As duas vítimas são Bruno Leonardo, de 6 anos, e Arthur Moisés, de 3 anos. O filho mais filho do casal, um adolescente de 15 anos, não estava em casa no momento.