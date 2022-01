Stephani Peixoto matou os filhos com requinte de crueldade - Divulgação

Publicado 11/01/2022 13:23

Guapimirim – Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos, a mulher que matou os dois filhos a golpes de faca na tarde dessa segunda-feira (10/1), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebeu alta hospitalar e foi transferida para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Desde ontem (10), ao receber socorro médico depois de tentar suicídio, a mãe das crianças ficou sob custódia policial.

Ela não quis prestar depoimento, de acordo com o delegado Antonio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim), ao O Dia.

Para o delegado, o crime já está elucidado, tendo em vista que já se sabe o culpado e que a assassina cometeu os delitos por ‘motivo fútil’ e sem chance de as vítimas se defenderem. Falta agora saber o porquê. O caso não irá para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), e sim com a 67ª DP.

Logo após cometer o duplo homicídio, Stephani Peixoto tentou se matar. Por estar lesionada, será avaliado se ela pode ficar no hospital penitenciário ou se vai para outro presídio.

Os crimes bárbaros chocaram a população guapimiriense. O enterro das crianças acontece na tarde desta terça-feira (11) no cemitério de Guapimirim, no bairro Bananal, o único da cidade, num ambiente de comoção. Vários veículos de imprensa acompanham o funeral. O caso repercute nacionalmente.

A Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim divulgou nota de pesar pelo assassinato dos meninos. “Uma perda irreparável”, diz um trecho do comunicado. Bruno Leonardo, de 6 anos, era aluno da Escola Municipal Professor Otelo, no Parque Fleixal, e Arthur Moisés, de 3 anos, da Creche Municipal Professora Vânia Regina de Azeredo Dias, no Paiol.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), também lamentou sobre a tragédia: “Um dia em que o nosso dia acabou mais cedo. Eu tenho um carinho especial por crianças e me senti arrasada, quando recebi essa triste notícia. Que Deus, sem sua infinita bondade, possa receber esses dois anjos em sua morada. Sem palavras”.

Agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na segunda-feira (10) sobre o ocorrido. Ao chegarem à residência, no Parque Fleixal, se depararam com a mulher na sala, ao lado do sofá, com os pulsos cortados e ainda com sinais vitais e com as duas crianças mortas na cama. Bruno Leonardo tinha 6 anos e Arthur Moisés, 3 anos.

A assassina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim.

Ao longo da segunda-feira (10), houve muitas informações desencontradas, inclusive de que a mulher seria suposta madrasta das crianças. Somente quando tudo foi devidamente checado, que o caso foi publicado por O Dia.