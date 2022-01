As polícias Militar e Civil compareceram ao local para apurar o duplo homicídio - Izaias França - O Dia

As polícias Militar e Civil compareceram ao local para apurar o duplo homicídioIzaias França - O Dia

Publicado 10/01/2022 20:40

Guapimirim – Uma mulher matou a golpes de faca os dois filhos no Parque Fleixal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (10/1). Após cometer os crimes, Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos, tentou suicídio.

Bruno Leonardo, um dos meninos assassinados pela mãe, completou 6 anos na última sexta-feira (7). Já Arthur Moisés, o segundo filho, tinha 3 anos.

Uma pessoa próxima da família acionou a polícia para informar o ocorrido. Ao chegar no local, os agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se depararam com as crianças mortas numa cama e com a mãe, que estava na sala, ao lado do sofá, e ainda apresentava sinais de vida após ter cortado os pulsos.

O Dia apurou também que a mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim. Ela está sob custódia policial. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

A assassina ainda será interrogada sobre os delitos. A arma do crime foi apreendida. Por tratar-se de assassinatos, o caso não será investigado pela 67ª DP (Guapimirim), e sim pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O duplo homicídio chocou a população guapimiriense.