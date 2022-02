A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, incentiva a vacinação infantil contra o coronavírus - Secom PMG - Imagem cedida ao O Dia

Publicado 01/02/2022 18:25 | Atualizado 01/02/2022 19:03

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) para o público infantil em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teve diversão como forma de estimulo à população. Teve algodão doce, pipoca, super-heróis e muitas fotos.

A campanha animada, voltada para crianças entre 8 e 11 anos sem comorbidades e crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades e imunossupressões, aconteceu das 16h às 19h, na última sexta-feira (28/1), na Praça Paulo Terra, no Centro, e na praça do Vale das Pedrinhas, nessa segunda-feira (31).

O horário diferenciado tinha por objetivo fazer com que os pais que chegasse do trabalho pudessem levar os filhos para se vacinarem contra o Covid-19.

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), acompanhou de perto os eventos, ao reforçar a importância da vacinação para a criançada em meio às diferentes variantes do coronavírus em circulação no país.

Por conta da variante Ômicron e do aumento de casos da doença, além de novas internações, Guapimirim voltou à classificação amarela no mapa de risco de Covid-19 do governo estadual.

Atualmente, há dois imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o público infantojuvenil: Pfizer, para pessoas dos 5 aos 17 anos; e Coronavac, para pessoas dos 6 aos 17 anos.

Em Guapimirim, a imunização de crianças teve início no último dia 19 de janeiro.

Dias de vacinação

A vacinação contra o coronavírus está disponível tanto para crianças sem comorbidades a partir dos 8 anos, bem como para crianças imunossuprimidas, com deficiências e comorbidades e a partir dos 5 anos. Para o público infantil, a imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, na Praça Paulo Terra, no Centro, e no Vale das Pedrinhas, às quartas-feiras, no mesmo horário.

Adolescentes a partir dos 12 anos, adultos em geral com ou sem comorbidades, idosos, gestantes e puérperas poderão se imunizar normalmente das 8h às 11h em algum dos seguintes locais:

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde de Parada Modelo

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Praça Paulo Terra, no Centro.

As comorbidades, deficiências e imunossupressões deverão estar inclusas no Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e ser devidamente comprovadas com laudo médico e receituário.

Para se imunizar, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência, caderneta de vacinação e Cartão do SUS.