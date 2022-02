Uma criança é vacinada contra o coronavírus em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação / Imagem cedida ao O Dia

Publicado 03/02/2022 19:57

Guapimirim – Continua a campanha de vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) para crianças sem comorbidades, de 8 a 11 anos, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, amanhã (4/2), na Praça Paulo Terra, no Centro. A imunização para essa população-alvo acontece de segunda a sexta-feira na mesma faixa horária e local.

Já as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficiências e com imunossupressões, podem se vacinar normalmente também na mesma localidade onde ocorre a imunização para as demais crianças.

Uma vez por semana, às quartas-feiras, das 8h às 11h, acontece a imunização na praça do Vale das Pedrinhas, no Segundo Distrito.

Para se imunizar, é preciso levar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência.

A criança que não estiver acompanhada de algum dos pais ou do responsável legal poderá receber a imunização mediante assinatura de um termo de autorização, o qual está disponível para impressão no site da Prefeitura de Guapimirim ( https://guapimirim.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/TERMO-DE-CONSENTIMENTO.pdf ) e deverá ser entregue durante a vacinação.

Crianças e adolescentes podem ser imunizados com doses da Pfizer ou da Coronavac, ambas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Vacinação para as demais populações-alvo

Já a vacinação para as demais populações-alvo está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, nos seguintes locais:

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde de Parada Modelo

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Praça Paulo Terra, no Centro.

Os demais públicos-alvos são adolescentes de 12 a 17 anos, população adulta em geral com ou sem comorbidades e idosos de todas as idades.

Pessoas a partir dos 18 anos poderão receber a primeira, a segunda ou a terceira dose de algum dos imunizantes ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS): Pfizer, AstraZeneca, Janssen ou Coronavac.

A terceira dose está disponível para quem tomou a segunda há quatro meses. Para a população imunossuprimida, o intervalo é de apenas 28 dias em relação a segunda dose.

Quem tomou a primeira dose da Janssen só tomará uma aplicação extra após tomar uma segunda do mesmo laboratório. Antes esse imunizante era de dose única. Agora o intervalo é de dois meses entre as doses iniciais.

A quarta dose está disponível para pessoas com imunossupressões devidamente comprovadas, contanto que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.